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Новости по тегу #Луис Инасиу Лула да Силва

Стало известно время проведения онлайн-саммита БРИКС
08 сентября 2025 09:11

Стало известно время проведения онлайн-саммита БРИКС

Рыженков: роль БРИКС как опоры многополярного мира становится критически важной
07 июля 2025 10:45

Рыженков: роль БРИКС как опоры многополярного мира становится критически важной

Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском Внуково
14 мая 2025 13:28

Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском Внуково

Watson: конференция по Украине в Швейцарии не даст никаких результатов
10 июня 2024 08:23

Watson: конференция по Украине в Швейцарии не даст никаких результатов

Президент Бразилии не будет участвовать в июньской конференции по Украине
17 мая 2024 08:27

Президент Бразилии не будет участвовать в июньской конференции по Украине

Лукашенко: Беларусь привержена доброжелательному двустороннему партнёрству с Бразилией
07 сентября 2023 08:00

Лукашенко: Беларусь привержена доброжелательному двустороннему партнёрству с Бразилией

Гегемония G7 уходит в небытие. Что БРИКС может дать миру и почему дедолларизация – вопрос времени?
27 августа 2023 17:46

Гегемония G7 уходит в небытие. Что БРИКС может дать миру и почему дедолларизация – вопрос времени?