Новости по тегу #Луис Инасиу Лула да Силва

В работе саммита примет участие российский лидер Владимир Путин.
Министр иностранных дел Максим Рыженков выступил с четким посылом: Беларусь готова работать с БРИКС, вместе строить многополярный и справедливый мир и поддерживает переход на расчеты в национальных валютах, создание независимой финансовой системы.
Президент Бразилии говорил ранее о планах попросить Владимира Путина обсудить с ним просьбу Владимира Зеленского.
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