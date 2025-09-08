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В Японии из-за тайфуна пострадали 24 человека

08 сентября 2025 08:20
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На японскую префектуру Сидзуока обрушился тайфун. В результате стихии пострадали по меньшей мере 24 человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии из-за тайфуна пострадали 24 человека-2

Разрушено более 200 зданий, включая жилые дома и городскую инфраструктуру. Порывистый ветер повредил линии электропередачи, из-за этого 15 тысяч домов остались без света. Проливные дожди вызвали перебои в автомобильном и железнодорожном сообщении региона. По данным синоптиков, тайфун в ближайшее время покинет материковую часть страны и продолжит движение в восточном направлении по Тихому океану.

# Япония # тайфун

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