Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Украинский конфликт: будет ли найден компромисс? Этот вопрос – вновь в топе мировых СМИ. Второй раунд переговоров Москвы и Киева завершился в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для диалога стал дворец Чираган. Делегации – российскую вновь возглавил Владимир Мединский, украинскую – Рустем Умеров – общались более часа.

Начало переговоров было запланировано на 13:00, однако встреча началась почти на два часа позже из-за опоздания украинской стороны. Как и первая, эта встреча проходила в закрытом формате, но у ворот дворца с самого утра дежурили журналисты со всего мира. Сейчас они в ожидании заявления, которое с минуты на минуту должны сделать представители России. Известно, что стороны должны были обсудить проекты меморандумов о прекращении огня. Открывая второй раунд переговоров, глава МИД Турции обозначил ключевые моменты встречи.

Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции:

Мы в первую очередь ожидаем, что переговоры будут продуктивными, конкретный прогресс будет достигнут в кратчайшие сроки, как и желаемый результат. Мы искренне верим, что, воспользовавшись этой возможностью, вы добьетесь конкретных результатов, которые приблизят нас на один шаг к миру.

Отметим, представители Москвы и Киева уже второй раз встретились за столом переговоров после трехгодичного перерыва. Первый раунд состоялся 16 мая и продлился чуть менее двух часов. Однако за это время стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», который позже успешно произвели на границе Беларуси и Украины. И условились оперативно подготовить свое видение путей мирного урегулирования в проекте меморандума.