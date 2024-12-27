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Европейские хранилища газа уже лишились четверти запасов

27 декабря 2024 16:59
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Слом политического ландшафта стал не единственной проблемой для Евросоюза. На фоне серьезных политических перемен, обострились хронические энергетические проблемы. Зима еще не показала свой настоящий холодный характер, а газовые хранилища Евросоюза уже лишены четверти запасов, рассказали в программе «24 часа» на СТВ.

Европейские хранилища газа уже лишились четверти запасов-2

И при этом Брюссель пока не намерен решать кризисную ситуацию. Наоборот, политики планирует и дальше загонять энергетический рынок в яму, оставляя на произвол судьбы собственных граждан.

Польские власти с 1 января после принятия главенства в Евросовете планируют разработать новые санкции против российского газа и атомной отрасли. Но очередные ограничения первоочередно скажутся не столько на Москве, сколько на Евросоюзе. Ярким примером стали балтийские республики, где после отключения от электросистемы БРЭЛЛ тарифы на энергию не просто выросли, а взорвались.

Европейские хранилища газа уже лишились четверти запасов-4

В сравнении с соседней Финляндией цены кратно увеличились, внимание, минимум в 50 раз. Но видимо, Вильнюс, Ригу и Таллин заботят не столько финансовые трудности населения, сколько финансирование военной отрасли и милитаризация восточных рубежей.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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