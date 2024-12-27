США ждёт банкротство, если ситуация с госдолгом радикально не изменится

Однако проблемы накрывают не только европейцев. Соединенные Штаты на фоне бюджетного кризиса могут обанкротиться. Если ситуация с госдолгом в стране кардинально не изменится, то дефолт по внешним займам обеспечен Вашингтону уже в ближайшее время, рассказали в программе «24 часа» на СТВ.

Ранее стало известно, что долговые обязательства США впервые в истории превысили 36 триллионов долларов. Но несмотря на плачевность ситуации, дальнейшие прогнозы еще больше удручают тенденцию. Согласно оценкам бюджетного управления Конгресса, этот показатель через 10 лет превысит полсотни триллионов или 122 % процента от ВВП. Пока на фоне правительственных изменений в Белом доме назрел бюджетный кризис, политики намерены отложить долговые проблемы в дальний ящик. Но оставив ситуацию без решения, чиновники могут окончательно похоронить весь американский госаппарат. Ведь если отсутствие финансирования федерального правительства и шатдаун привели к массовому сбою в работе ведомств, то технический дефолт может привести к полной остановке государственной системы США.