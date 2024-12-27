Литва начала досрочно готовиться к строительству военного городка для Бундесвера

Несмотря на экономические трудности и серьезные проблемы во внутренней политике – европейские страны продолжают наращивать военный потенциал. Литва в приграничных районах с Беларусью начала досрочную подготовку к строительству военной базы для немецких солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, для нового хаба Бундесвера уже вырубили лес, проводят дополнительное разминирование. К марту 2025 года на полигоне будут выполнятся работы по выравниванию рельефа, удалению непригодного грунта. После этого планируется начать монтаж наружных инженерных сетей и забить первую сваю военного городка, а открыть базу – к 2027 году. Всего там разместится около 4,8 тысячи немецких солдат, а также 200 представителей персонала.