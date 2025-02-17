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США проведут совместные переговоры с РФ и Украиной после двусторонних встреч

17 февраля 2025 07:18
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США намерены провести отдельные двусторонние встречи с представителями России и Украины, а затем совместные с обеими сторонами переговоры, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. Об этом пишет РИА Новости.

США проведут совместные переговоры с РФ и Украиной после двусторонних встреч-1

Фото: pixabay

Недавно президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы обмена граждан и разрешения ситуации в Украине. Трамп объявил о своих планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии и сказал, что она может состояться «очень скоро».

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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