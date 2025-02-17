США проведут совместные переговоры с РФ и Украиной после двусторонних встреч

США намерены провести отдельные двусторонние встречи с представителями России и Украины, а затем совместные с обеими сторонами переговоры, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников. Об этом пишет РИА Новости.

Недавно президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вопросы обмена граждан и разрешения ситуации в Украине. Трамп объявил о своих планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии и сказал, что она может состояться «очень скоро».