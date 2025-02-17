В Латвии более 70% предприятий пищевой промышленности не соответствуют требованиям гигиены

В Латвии в 2024 году более 70 % предприятий пищевой промышленности не соответствовали требованиям гигиены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом в стране сократилось количество проверок продовольственно-ветеринарных служб. И это лишь усугубляет ситуацию, создавая предпосылки для несоблюдения стандартов. Одновременно растет и число предупреждений о некачественной пищевой продукции, поступающей из других стран. Ослабление контроля за импортом создает потенциальную угрозу для здоровья потребителей. Очевидно, что в условиях распределения всех ресурсов на вооружение, обеспечение надлежащего контроля за качеством продуктов питания в Латвии оставляет желать лучшего.