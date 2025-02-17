Крушение одномоторного самолёта в США – два человека погибли

Бизнесмены против Туска, военные проекты и сокращение школьной программы – последние события в Польше

Пока мы продолжаем спокойно идти своей дорогой, хотя это бывает и непросто, та же Варшава погружается в пучину политических страстей. Всю прошлую неделю в Польше жили в условиях госпереворота.