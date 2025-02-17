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Крушение одномоторного самолёта в США – два человека погибли

17 февраля 2025 06:39
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В американском штате Джорджия – крушение одномоторного самолета, погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение одномоторного самолёта в США – два человека погибли-2

Аэропорт потерял связь с пилотом приблизительно через 20 минут после вылета воздушного судна. Затем в лесу неподалеку от взлетной полосы был обнаружен потерпевший крушение самолет. Два человека погибли мгновенно после падения. Власти начали расследование.

# Новости США # Авиакатастрофа

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