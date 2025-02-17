Крушение одномоторного самолёта в США – два человека погибли

В американском штате Джорджия – крушение одномоторного самолета, погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В американском штате Джорджия – крушение одномоторного самолета, погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аэропорт потерял связь с пилотом приблизительно через 20 минут после вылета воздушного судна. Затем в лесу неподалеку от взлетной полосы был обнаружен потерпевший крушение самолет. Два человека погибли мгновенно после падения. Власти начали расследование.