Противостояние между Евросоюзом и США грозит падением мирового ВВП

Торговая война между Евросоюзом и США грозит падением мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в банке Италии.

Для американской экономики потери могут составить более 2 %. Для еврозоны эффект от противостояния окажется менее ощутимым, в районе половины процента, но его последствия сильнее ударят по Германии и Италии из-за торговли с США. Напомним, ранее Дональд Трамп предупредил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону. Ответ на высказывания Трампа не заставил себя ждать. Евросоюз заявил о намерении ввести пошлины на ряд американских продуктов. Речь идет о фермерских товарах, содержащих пестициды, запрещенные в ЕС.