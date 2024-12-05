Прямой эфир

США предупредили Румынию о проблемах при отказе от прозападного курса

05 декабря 2024 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политические перипетии могут серьезно изменить ситуацию в Румынии. Страна на пороге второго тура президентских выборов. Он пройдет 8 декабря, и ждут его не только в самой стране, но и за ее пределами. Дело в кандидатах, которые поборются за главный государственный пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Первый тур наделал много шума. Победу в нем неожиданно одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Он набрал почти 23 % голосов. Все бы ничего, но политик скептически настроен к НАТО. На Западе его успеху, мягко говоря, не рады. Он также выступает за прекращение румынской помощи Украине и призывает к налаживанию отношений с Москвой. 

Дружеские связи с Россией могут стоить Румынии очень дорого. Дело уже дошло до угроз со стороны Штатов. Власти США предупреждают Румынию, что ее отказ от прозападного курса может привести к сокращению американских инвестиций. Кроме того, к ослаблению связей с Вашингтоном в сфере безопасности. 

Напомним, еще один кандидат на пост Президента Румынии – Елена Ласкони. В первом туре она набрала 19 % голосов. Политик возглавляет правоцентристскую партию «Союз спасения Румынии».

# Новости Румынии # Выборы # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
WSJ: переговоры по Украине должны скоро начаться
05 декабря 2024 14:42

WSJ: переговоры по Украине должны скоро начаться

Spectator: правление Зеленского приведет к разделу Украины
05 декабря 2024 14:03

Spectator: правление Зеленского приведет к разделу Украины

Польские медучреждения влезают в долги – СМИ
05 декабря 2024 13:41

Польские медучреждения влезают в долги – СМИ