США предупредили Румынию о проблемах при отказе от прозападного курса

Политические перипетии могут серьезно изменить ситуацию в Румынии. Страна на пороге второго тура президентских выборов. Он пройдет 8 декабря, и ждут его не только в самой стране, но и за ее пределами. Дело в кандидатах, которые поборются за главный государственный пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый тур наделал много шума. Победу в нем неожиданно одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Он набрал почти 23 % голосов. Все бы ничего, но политик скептически настроен к НАТО. На Западе его успеху, мягко говоря, не рады. Он также выступает за прекращение румынской помощи Украине и призывает к налаживанию отношений с Москвой.

Дружеские связи с Россией могут стоить Румынии очень дорого. Дело уже дошло до угроз со стороны Штатов. Власти США предупреждают Румынию, что ее отказ от прозападного курса может привести к сокращению американских инвестиций. Кроме того, к ослаблению связей с Вашингтоном в сфере безопасности.

Напомним, еще один кандидат на пост Президента Румынии – Елена Ласкони. В первом туре она набрала 19 % голосов. Политик возглавляет правоцентристскую партию «Союз спасения Румынии».