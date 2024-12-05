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WSJ: переговоры по Украине должны скоро начаться

05 декабря 2024 14:42
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Как сообщает The Wall Street Journal, Украина планирует объявить о своей готовности к переговорному процессу с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Для установления контактов с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа Андрей Ермак посетил Вашингтон.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял о готовности к переговорному процессу при соблюдении следующих пунктов: вывод ВСУ из новых субъектов РФ, отказ от вступления Украины в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также отмена санкций против России.

# Международная политика

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