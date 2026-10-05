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Новости по тегу #Новости Румынии

В Черном море на сухогрузе произошел пожар – есть жертвы
05 октября 2026 13:41

В Черном море на сухогрузе произошел пожар – есть жертвы

В Европарламенте призвали приостановить выделение Румынии 770 млн евро
25 августа 2026 10:56

В Европарламенте призвали приостановить выделение Румынии 770 млн евро

В Румынии будут платить за отказ от потребления электроэнергии в час-пик
20 августа 2026 11:43

В Румынии будут платить за отказ от потребления электроэнергии в час-пик

В Румынии остановили единственную АЭС из-за обмеления Дуная
14 августа 2026 08:51

В Румынии остановили единственную АЭС из-за обмеления Дуная

Румынские военные взорвали скалу в русле Дуная для предотвращения остановки АЭС
05 августа 2026 06:07

Румынские военные взорвали скалу в русле Дуная для предотвращения остановки АЭС

В Румынии медики вышли на бессрочную забастовку
29 июля 2026 11:01

В Румынии медики вышли на бессрочную забастовку

В Румынии из-за обмелевшего Дуная остановлено судоходство и паромное сообщение
20 июля 2026 13:53

В Румынии из-за обмелевшего Дуная остановлено судоходство и паромное сообщение

В Румынии десятки тысяч медиков вышли на общенациональную забастовку
20 июля 2026 10:59

В Румынии десятки тысяч медиков вышли на общенациональную забастовку

Оппозиция в Румынии начала процедуру отстранения президента от власти
01 июля 2026 16:52

Оппозиция в Румынии начала процедуру отстранения президента от власти

Мощный шторм обрушился на Румынию – есть жертвы
01 июля 2026 13:46

Мощный шторм обрушился на Румынию – есть жертвы

В Румынии провалилось голосование по утверждению нового главы правительства
24 июня 2026 07:19

В Румынии провалилось голосование по утверждению нового главы правительства

Тысячи сотрудников налоговых органов Румынии начали забастовку из-за угрозы снижения зарплат
05 июня 2026 07:21

Тысячи сотрудников налоговых органов Румынии начали забастовку из-за угрозы снижения зарплат