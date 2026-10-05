Новости по тегу #Новости Румынии

Румынские власти подтвердили гибель двух человек в результате масштабного пожара на сухогрузе.
Главы двух крупнейших фракций направили официальное письмо Урсуле фон дер Ляйен с требованием вмешаться в ситуацию из-за угрозы демократии.
На столь радикальные меры правительство пошло из‑за вызванной засухой снижения выработки электроэнергии.
Остановленная АЭС обеспечивала около 20% потребностей страны.
Чтобы подать на станцию больше воды, румынские военные подорвали 180 килограммов взрывчатки и изменили направление течения.
Камнем преткновения стал новый закон о заработной плате. Документ предусматривает сокращение надбавок за профессиональные риски, дежурства в выходные, праздники и ночные смены.
Поскольку река является главной водной артерией, это создало серьезные проблемы в логистике и сельском хозяйстве.
Недовольство вызвано новым законом об оплате труда, по которому множество сотрудников системы здравоохранения больше не будут получать никакой прибавки к и без того невысокой зарплате, хотя их нагрузка не уменьшится.
Альянс за объединение румын созывает заседание Национального руководящего совета для начала процедуры отстранения главы государства Никушора Дана от должности.
Ураганный ветер срывал крыши домов и валил деревья. Стихия парализовала жизнь столицы страны.
Кандидат, предложенный президентом, не получил вотума доверия парламента, что продлевает политическую неопределенность и создает риски для доступа страны к европейскому финансированию.
Причиной недовольства работников стал новый закон об оплате труда, который, по мнению профсоюзов, урежет зарплаты на 450-900 долларов ежемесячно.
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