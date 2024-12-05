Как пишет РИА Новости со ссылкой на Spectator, правление лидера Украины Владимира Зеленского завершится разделом страны. Из-за своих провалов Зеленский стал не очень популярен среди граждан, и «гнев жителей Украины усилится» во времена возможных выборов.

«Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны», – говорится в материале.

Выборы президента Украины в 2024 году отменены из-за военного положения, так как Зеленский считает выборы «несвоевременными».

Российский лидер Владимир Путин считает, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной рады. Он заявил, что для проведения легитимных выборах необходимо отменить закон о военном положении.