Прямой эфир

Spectator: правление Зеленского приведет к разделу Украины

05 декабря 2024 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Spectator, правление лидера Украины Владимира Зеленского завершится разделом страны. Из-за своих провалов Зеленский стал не очень популярен среди граждан, и «гнев жителей Украины усилится» во времена возможных выборов.

«Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны», – говорится в материале.

Выборы президента Украины в 2024 году отменены из-за военного положения, так как Зеленский считает выборы «несвоевременными».

Российский лидер Владимир Путин считает, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной рады. Он заявил, что для проведения легитимных выборах необходимо отменить закон о военном положении.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польские медучреждения влезают в долги – СМИ
05 декабря 2024 13:41

Польские медучреждения влезают в долги – СМИ

Лавров: не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть полезную роль
05 декабря 2024 13:27

Лавров: не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть полезную роль

Российские ПВО уничтожили два снаряда HIMARS и 101 дрон ВСУ
05 декабря 2024 12:57

Российские ПВО уничтожили два снаряда HIMARS и 101 дрон ВСУ