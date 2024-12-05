Польские медучреждения влезают в долги – СМИ

В их материалах сообщается, что многие больницы вынуждены откладывать плановые процедуры на 2025 год, а врачи порой не могут провести необходимое лечение. Некоторыми подробностями ситуации с журналистами поделился один из сотрудников госпиталя: для того чтобы оказать помощь онкобольным, администрации приходится брать деньги, предназначенные для оплаты коммунальных услуг и других статей расходов. А порой даже брать кредиты. Как сообщили в Польской федерации больниц, Министерство здравоохранения знает о проблеме, но делает вид, что ее нет. На запрос об увеличении финансирования там ответили, что этот вопрос находится, цитата, «на стадии консультаций». И тут стоит напомнить, сколько польские власти намерены потратить в 2025 году на военные расходы. Более 40 миллиардов евро.