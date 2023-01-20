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США планируют отправить в Украину новый пакет военной помощи

20 января 2023 06:19
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Вашингтон продолжит поставлять оружие киевскому режиму. Сегодня, 20 января, власти США планируют официально объявить о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом пишет крупное финансовое издание Bloomberg.

США планируют отправить в Украину новый пакет военной помощи-1

К отправке на наш континент готовят колесные бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы для системы HIMARS, с дальностью поражения свыше 150 километров. Официальное заявление о передаче данного оружия для ВСУ будет озвучено на заседании контактной группы по Украине. В нее входят генеральный секретарь НАТО, глава Пентагона и министры обороны западных стран Европы. Встреча пройдет сегодня, 20 января, на американской базе ВВС Рамштайн.

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# Оружие и боеприпасы # Йенс Столтенберг # Ллойд Остин # Фотофакт

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