26 стран Евросоюза заявили о дефиците антибиотиков

Евросоюз столкнулся с серьезным дефицитом лекарств. Согласно данным европейского агентства, 26 стран заявили о нехватке антибиотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз столкнулся с серьезным дефицитом лекарств. Согласно данным европейского агентства, 26 стран заявили о нехватке антибиотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виной тому ранний всплеск респираторных инфекций и недостаток производственных мощностей. Для решения проблемы власти ЕС пытаются договориться с фармацевтическими компаниями об увеличении производства препаратов. Однако это маловероятный сценарий в условиях антироссийских санкций на сырье и энергоресурсы, которые сильно ударили по отрасли. Кроме того, по мнению представителей индустрии, Европа становится все более «недружественной к инновациям», а местные чиновники препятствуют тому, чтобы фармкомпании получали прибыль. Поэтому многие уже пересмотрели свой рынок в пользу США и Китая.
Подписывайтесь на нас в Telegram!