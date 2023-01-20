26 стран Евросоюза заявили о дефиците антибиотиков

Виной тому ранний всплеск респираторных инфекций и недостаток производственных мощностей. Для решения проблемы власти ЕС пытаются договориться с фармацевтическими компаниями об увеличении производства препаратов. Однако это маловероятный сценарий в условиях антироссийских санкций на сырье и энергоресурсы, которые сильно ударили по отрасли. Кроме того, по мнению представителей индустрии, Европа становится все более «недружественной к инновациям», а местные чиновники препятствуют тому, чтобы фармкомпании получали прибыль. Поэтому многие уже пересмотрели свой рынок в пользу США и Китая.

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