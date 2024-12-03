Сотрудники автозаводов объявили забастовку в Германии

Сотрудники одного из крупнейших автоконцернов объявили общенациональную забастовку в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы приняли решение после того, как переговоры с руководством компании зашли в тупик.

Настроение явно подавленное, поскольку руководство концерна не проявляет абсолютно никакого сочувствия. Мы все напуганы. Особенно те, кто приближается к пенсионному возрасту. Они очень боятся, что могут потерять работу. Я сама мать двоих детей. Если меня уволят, мне просто не на что будет жить.