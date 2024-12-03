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Сотрудники автозаводов объявили забастовку в Германии

03 декабря 2024 07:01
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Сотрудники одного из крупнейших автоконцернов объявили общенациональную забастовку в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы приняли решение после того, как переговоры с руководством компании зашли в тупик.

Сотрудники автозаводов объявили забастовку в Германии-2

Настроение явно подавленное, поскольку руководство концерна не проявляет абсолютно никакого сочувствия. Мы все напуганы. Особенно те, кто приближается к пенсионному возрасту. Они очень боятся, что могут потерять работу. Я сама мать двоих детей. Если меня уволят, мне просто не на что будет жить.

Сотрудники автозаводов объявили забастовку в Германии-4

Сотрудники заводов недовольны планами сократить персонал и снизить зарплаты, также они выступают против закрытия нескольких заводов. Решение руководства связано с падением спроса на автомобили компании, ростом конкуренции со стороны китайских производителей. Новый раунд переговоров назначен на начало следующей недели.

# Протесты # Новости Германии

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