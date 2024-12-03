Во время сильного урагана в Греции погибли два человека

Как минимум два человека погибли на юге Греции в результате мощного шторма «Бора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он принес с собой сильный ветер и дожди, которые привели к масштабному наводнению и сходу многочисленных оползней.

Больше всего от стихии пострадал остров Родос. Огромные морские волны обрушились на берег, затопив жилые кварталы и дороги. Разрушены несколько мостов, повреждены десятки зданий. Возникли серьезные перебои с электроснабжением и связью. Большинство магазинов, предприятий и курортов были вынуждены закрыться. Власти ввели повышенный уровень опасности, так как по прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать еще несколько дней.