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Прозападная оппозиция вновь выводит людей на улицы Тбилиси

03 декабря 2024 07:18
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Неспокойно снова в Тбилиси. Всю ночь на улицах шли столкновения митингующих с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прозападная оппозиция вновь выводит людей на улицы Тбилиси-2

Демонстранты вновь собрались перед парламентом. Они забрасывали здание петардами, строили баррикады и жгли мусорные баки. Чтобы предотвратить насилие и погромы, на разгон митингующих были брошены водометы и полицейский спецназ. Напомним, после приостановки правительством переговоров о вступлении в Евросоюз сторонники европейского пути заполонили улицы Тбилиси, пытаясь доказать свою правоту. С этим помогают и западные чиновники, финансируя радикалов. Но правительство исключает любые переговоры с оппозицией, поставив волю грузинского народа на первое место.

Прозападная оппозиция вновь выводит людей на улицы Тбилиси-4

Происходящее сегодня в Грузии, после приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз, очень напоминает события 2013 года в Киеве. После переноса подписания ассоциации с европейским сообществом – митингующие устроили госпереворот в Украине, конечно, не без помощи западных организаторов. И вновь сценарий повторяется.

# Протесты # Международная политика

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