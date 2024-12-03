Прозападная оппозиция вновь выводит людей на улицы Тбилиси

Неспокойно снова в Тбилиси. Всю ночь на улицах шли столкновения митингующих с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты вновь собрались перед парламентом. Они забрасывали здание петардами, строили баррикады и жгли мусорные баки. Чтобы предотвратить насилие и погромы, на разгон митингующих были брошены водометы и полицейский спецназ. Напомним, после приостановки правительством переговоров о вступлении в Евросоюз сторонники европейского пути заполонили улицы Тбилиси, пытаясь доказать свою правоту. С этим помогают и западные чиновники, финансируя радикалов. Но правительство исключает любые переговоры с оппозицией, поставив волю грузинского народа на первое место.