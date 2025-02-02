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США охватила волна протестов из-за миграционной политики

02 февраля 2025 10:35
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Волна протестов захлестнула США на фоне самой массовой в истории страны депортации мигрантов. Сегодня нелегалы разделились на две группы: одни изо всех сил стараются не попадаться на глаза правоохранителям, чтобы остаться в стране, другие – выходят на улицы, в надежде повлиять на решение Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США охватила волна протестов из-за миграционной политики-2

Аризона и Калифорния столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны демонстрантов. Активисты блокируют дороги, в руках у них флаги разных государств. От Аргентины до Италии. Это намек на много-национальность США, против которой сегодня фактически выступает новая власть. Акции сопровождаются оскорбительными лозунгами в адрес администрации США. 

Всего в список на депортацию включены почти 1,5 миллиона человек. СМИ прозвали происходящее охотой на нелегалов. Почти ежедневно самолеты с задержанными отправляются в страны их происхождения.

# Протесты # США # Международная политика

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