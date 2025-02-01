Уровень инфляции в Бельгии приближается к рекордным показателям. Цифры – одни из самых высоких среди стран ЕС, говорят данные статуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока список финансовых неудачников возглавляет Бухарест, но Брюссель, судя по тенденции, имеет все шансы сместить его в топе. Экономические показатели снижаются ежемесячно.

Основным драйвером инфляции в Бельгии стал природный газ, за ним электроэнергия. В течение года счета за свет выросли на 13 %, за газ – почти на 60 %. Местные жители все чаще испытывают экономическое давление со стороны государства.

Граждане призывают чиновников остановить рост цен, иначе магазины вскоре превратятся в музеи. Покупатели жалуются на подорожание мяса – на 40 %, оливкового масла – на 27 %. Продуктовые корзины бельгийцев пустеют, зато бюджеты на военные расходы растут.