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Спасатели в Японии пытаются извлечь грузовик с водителем из дорожной воронки

02 февраля 2025 07:46
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Масштабная спецоперация уже четыре дня продолжается в Японии. В городе Яшио пытаются извлечь водителя грузовика, который вместе с машиной провалился в дорожную воронку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели в Японии пытаются извлечь грузовик с водителем из дорожной воронки-2

О состоянии мужчины до сих пор ничего неизвестно. В день, когда произошло ЧП, он еще контактировал со спасателями, но в последнее время не подает признаков жизни. Медики советуют готовиться к худшему. Пожарные спускают в яму пандус, надеясь добраться до мужчины. Однако воронка продолжает расширяться и заполняться грунтовыми водами, что значительно усложняет работу. Сейчас ее ширина около 40 метров, а глубина порядка 15. Эксперты считают, что причиной обвала стали старые трубы канализации. Разобраться в ситуации не помогли и современные технологии. В воронку запустили беспилотник, но он не смог добыть необходимую информацию. 

# ЧП # Япония

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