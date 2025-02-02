Спасатели в Японии пытаются извлечь грузовик с водителем из дорожной воронки

О состоянии мужчины до сих пор ничего неизвестно. В день, когда произошло ЧП, он еще контактировал со спасателями, но в последнее время не подает признаков жизни. Медики советуют готовиться к худшему. Пожарные спускают в яму пандус, надеясь добраться до мужчины. Однако воронка продолжает расширяться и заполняться грунтовыми водами, что значительно усложняет работу. Сейчас ее ширина около 40 метров, а глубина порядка 15. Эксперты считают, что причиной обвала стали старые трубы канализации. Разобраться в ситуации не помогли и современные технологии. В воронку запустили беспилотник, но он не смог добыть необходимую информацию.