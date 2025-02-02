В Британии стремительно растёт число краж в магазинах

Ситуация с магазинными кражами в Британии вышла из-под контроля. Преступники не боятся ни охраны, ни полиции. Налеты на супермаркеты и ларьки – становятся все более частой практикой, а сами злоумышленники все наглее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В королевстве даже появился новый термин, которым обозначают бесстрашных воров: их называют камикадзе. Они опустошают полки магазинов прямо на виду у покупателей и работников. За год количество краж выросло на 3,5 миллиона случаев. Всего по стране зафиксировано свыше 20 миллионов таких эпизодов. И это только те, о которых известно правоохранителям. В целом, масштабы проблемы недооцениваются, и предприниматели продолжают терять свои деньги. Минимальный ущерб оценивается в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Это более 8 миллиардов белорусских рублей.