Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 81 БПЛА ВСУ над регионами РФ

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 81 БПЛА Украины за ночь в нескольких регионах страны. Об этом пишет РИА Новости.

Самое большое количество беспилотников было сбито над Воронежской (26) и Белгородскими (25) областями.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника за ночь в нескольких регионах страны.

Остальные были перехвачены над Ростовской (12), Курской (11) и Волгоградской (7) областями. Все транспортные средства были авиационного типа и нейтрализованы системами ПВО.

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