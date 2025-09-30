Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 81 БПЛА ВСУ над регионами РФ

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 81 БПЛА Украины за ночь в нескольких регионах страны. Об этом пишет РИА Новости.
Самое большое количество беспилотников было сбито над Воронежской (26) и Белгородскими (25) областями.
Министерство обороны России сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника за ночь в нескольких регионах страны.
Остальные были перехвачены над Ростовской (12), Курской (11) и Волгоградской (7) областями. Все транспортные средства были авиационного типа и нейтрализованы системами ПВО.
Фото: pixabay