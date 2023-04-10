Союзники США требуют объяснений от администрации Байдена по вопросу слежки

Государства, за которыми следили США, обсудят этот вопрос с Вашингтоном и ожидают комментариев от администрации президента Джо Байдена, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNN.
Государства, за которыми следили США, обсудят этот вопрос с Вашингтоном и ожидают комментариев от администрации президента Джо Байдена, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNN.
Фото: pixabay
Ранее упоминалось, что часть документов, признанных Соединенными Штатами верифицированными, раскрывает масштабы слежки спецслужб США за своими основными странами-союзниками, включая Южную Корею, Израиль и Украину.
Управление делами президента Южной Кореи объявило, что собирается искать пути ответных действий на возможное прослушивание южнокорейских чиновников американскими спецслужбами, сообщило агентство Ренхап.
Ранее сообщал CNN, слив конфиденциальных материалов Пентагона привел к глубокой обеспокоенности у официальных лиц США, опасающихся, что это может негативно повлиять на развитие важнейших международных отношений.