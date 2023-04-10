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Союзники США требуют объяснений от администрации Байдена по вопросу слежки

10 апреля 2023 11:29
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Государства, за которыми следили США, обсудят этот вопрос с Вашингтоном и ожидают комментариев от администрации президента Джо Байдена, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNN.

Союзники США требуют объяснений от администрации Байдена по вопросу слежки-1

Фото: pixabay

Ранее упоминалось, что часть документов, признанных Соединенными Штатами верифицированными, раскрывает масштабы слежки спецслужб США за своими основными странами-союзниками, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Управление делами президента Южной Кореи объявило, что собирается искать пути ответных действий на возможное прослушивание южнокорейских чиновников американскими спецслужбами, сообщило агентство Ренхап.

Ранее сообщал CNN, слив конфиденциальных материалов Пентагона привел к глубокой обеспокоенности у официальных лиц США, опасающихся, что это может негативно повлиять на развитие важнейших международных отношений.
 

# Международная политика # Джо Байден

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