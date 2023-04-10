Союзники США требуют объяснений от администрации Байдена по вопросу слежки

Государства, за которыми следили США, обсудят этот вопрос с Вашингтоном и ожидают комментариев от администрации президента Джо Байдена, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNN.

Ранее упоминалось, что часть документов, признанных Соединенными Штатами верифицированными, раскрывает масштабы слежки спецслужб США за своими основными странами-союзниками, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Управление делами президента Южной Кореи объявило, что собирается искать пути ответных действий на возможное прослушивание южнокорейских чиновников американскими спецслужбами, сообщило агентство Ренхап.

Ранее сообщал CNN, слив конфиденциальных материалов Пентагона привел к глубокой обеспокоенности у официальных лиц США, опасающихся, что это может негативно повлиять на развитие важнейших международных отношений.

