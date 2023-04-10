Пушилин посетил Артёмовск: ВСУ не жалеют город и своих

Вооруженные силы Украины не жалеют ни город, ни своих. Украинских военных гонят в мясорубку, заявил врио главы ДНР Пушилин.

Пушилин проинформировал о своей поездке в Артемовск в личном Telegram-канале, где рассказал о положении дел на поле боя у частной военной компании «Вагнер», пишет РИА Новости. Глава ДРН отметил, что ВСУ не жалеют своих бойцов, сгоняют их в мясорубку, а российские подразделения продолжают двигаться вперед, освобождая территории.

Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщал, что военные действия в Артемовске проходят уже в центральной части города. Ранее СМИ писали, что украинские власти перебросили под Артемовск свои элитные подразделения, которые готовили для контрнаступательной операции.