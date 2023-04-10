CNN: США шпионили за президентом Зеленским

CNN, со ссылкой на утекшие в сеть конфиденциальные документы из американского военного ведомства и разведывательных агентств, в понедельник, 10 апреля, сообщил, что США проводили наблюдение за президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

По информации, полученной от источника, который близок к Зеленскому, такой случай “неудивителен”, однако украинское руководство очень расстроено этим.

Согласно сообщению CNN, в конце зимы от Зеленского поступило предложение о нанесении ударов по местоположению российских войск в Ростовской области с помощью беспилотников. Также в эфире телеканала сделали предположение, что американские власти не хотят поставлять Украине ракеты дальнего действия, потому что Киев захочет использовать их в направлении территории РФ.

По заявлению пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в Министерстве обороны США не уверены в оригинальности документов, которые попали в сеть.

Документы, которые были опубликованы и касаются планов США и НАТО по подготовке украинских вооруженных сил, могут быть фальсификацией, сообщает Reuters. Различные материалы, содержащие информацию о количестве войск, планируемых поставках оружия, были опубликованы в Twitter и Telegram.