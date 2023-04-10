В Японии взлетели цены на еду

Новости Японии. Жители Японии столкнулись с непривычной для себя проблемой. Им приходится учиться экономить, чтобы справиться со стремительно растущей стоимостью жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна с одной из самых развитых экономик мира переживает серьезный кризис. С начала года сильно подорожали около 14,5 тысячи продуктов питания. До конца этого месяца цены вырастут еще на 5 тысяч наименований. В стране взлетела стоимость бензина и сферы услуг. Причиной этого стали постоянно дорожающие энергоносители, с чем не может справиться экономика.