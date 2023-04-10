Прямой эфир

В Японии взлетели цены на еду

10 апреля 2023 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Жители Японии столкнулись с непривычной для себя проблемой. Им приходится учиться экономить, чтобы справиться со стремительно растущей стоимостью жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии взлетели цены на еду-1

Страна с одной из самых развитых экономик мира переживает серьезный кризис. С начала года сильно подорожали около 14,5 тысячи продуктов питания. До конца этого месяца цены вырастут еще на 5 тысяч наименований. В стране взлетела стоимость бензина и сферы услуг. Причиной этого стали постоянно дорожающие энергоносители, с чем не может справиться экономика.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 человека погибли в результате стрельбы во Флориде
10 апреля 2023 09:22

3 человека погибли в результате стрельбы во Флориде

В Польше заявили об опасности войны с Россией
10 апреля 2023 09:18

В Польше заявили об опасности войны с Россией

CNN: США шпионили за президентом Зеленским
10 апреля 2023 09:13

CNN: США шпионили за президентом Зеленским