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Украинцы признали Арестовича как угрозу

10 апреля 2023 10:33
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Лекция бывшего советника главы администрации Владимира Зеленского Алексея Арестовича была отменена  для студентов Киевского национального экономического университета, сообщил студенческий ученый совет Вуза, пишет РИА Новости.

Коллегия критикует приглашение неоднозначных ораторов, которые могут угрожать единству украинской общественности. В сообщении указывается, что запланированная лекция отменена, так как просьба учащихся имеет первостепенное значение, в будущем совет будет руководствоваться только ею.

После того как Арестович перестал быть советником в офисе президента Украины, он часто делал критические замечания в своих выступлениях. В начале апреля 2023 года, Арестович заявил, что президенту Зеленскому не удалось избавить Украину от коррупции и высказал идею о том, что кто-то другой должен возглавить страну, чтобы добиться этой цели. А в январе 2023 года он озвучил идею о том, что гимн Украины является причиной «национальной катастрофы».

# Международная политика # Алексей Арестович

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