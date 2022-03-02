Байден перепутал украинцев с иранцами во время обращения к Конгрессу

Обычно обращение президента США к Конгрессу касается в основном внутренней повестки, но в этот раз Байден начал с России и Украины. В основном речь шла о продолжении экономического давления на Москву. При этом Байден заверил, что американские войска не будут вступать в конфликт с российскими силами в Украине.