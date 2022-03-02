Байден перепутал украинцев с иранцами во время обращения к Конгрессу

Новости США. Президент США назвал украинцев иранцами. Инцидент произошел во время обращения Байдена к Конгрессу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Президент США назвал украинцев иранцами. Инцидент произошел во время обращения Байдена к Конгрессу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Джо Байден, президент США:
Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить сердца и души иранцев.
Обычно обращение президента США к Конгрессу касается в основном внутренней повестки, но в этот раз Байден начал с России и Украины. В основном речь шла о продолжении экономического давления на Москву. При этом Байден заверил, что американские войска не будут вступать в конфликт с российскими силами в Украине.