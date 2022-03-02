Недостатка в продовольствии нет. Вооружённые силы России установили контроль над Херсоном

Новости Украины. В Украине продолжается российская военная спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью взрывы были слышны в Киеве и Харькове. В Донбассе подразделения Луганской и Донецкой Республик продолжают операцию по освобождению своей территории от украинских военных. По заявлению властей, передовым отрядам Народной милиции ДНР удалось блокировать Мариуполь. Сейчас там пытаются убедить украинских военных сложить оружие и прекратить гибель мирных жителей. Кроме того, российским военным удалось взять под свой полный контроль Херсон.