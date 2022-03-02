Недостатка в продовольствии нет. Вооружённые силы России установили контроль над Херсоном

Новости Украины. В Украине продолжается российская военная спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине продолжается российская военная спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минувшей ночью взрывы были слышны в Киеве и Харькове. В Донбассе подразделения Луганской и Донецкой Республик продолжают операцию по освобождению своей территории от украинских военных. По заявлению властей, передовым отрядам Народной милиции ДНР удалось блокировать Мариуполь. Сейчас там пытаются убедить украинских военных сложить оружие и прекратить гибель мирных жителей. Кроме того, российским военным удалось взять под свой полный контроль Херсон.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
Подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям. Российскими подразделениями Вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает.
На фоне сложившейся ситуации оставаться в юго-восточных районах страны с каждой минутой становится все опаснее. Эвакуация – один из реальных способов спасти себя от обстрелов и грабежей. В Россию прибыли уже около 137 тысяч человек.
Читайте также:
Юрий Воскресенский: вместе того чтобы оказать влияние на Украину, коллективный Запад начал поставлять туда оружие
Макей на переговорах Украины и России: все белорусы молятся, чтобы в ходе переговоров найти пути решения всех кризисных вопросов
«Белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий». Анатолий Глаз о переговорах между Москвой и Киевом