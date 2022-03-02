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Парламент Армении изберёт нового президента. Единственный кандидат – член команды Пашиняна

02 марта 2022 08:25
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Новости Армении. Парламент Армении изберет нового президента. Этот вопрос включен в повестку заседания парламента, которое состоится 2 марта. Единственным кандидатом на пост является член команды премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Армении изберёт нового президента. Единственный кандидат – член команды Пашиняна-1

Это министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.

Армен Саркисян, который был президентом с апреля 2018 года, подал в отставку, заявив, что сейчас мир находится «в зоне постоянной турбулентности», а у армянского президента из-за условий Конституции недостаточно полномочий и инструментов, чтобы помочь своей стране.

# Выборы в Армении # Никол Пашинян # Армен Саркисян # Ваагн Хачатурян # Фотофакт

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