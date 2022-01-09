«Их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт». Хроника событий мятежа в Казахстане

Новости Казахстана. В рождественские выходные хотелось бы начать выпуск с чего-то доброго, светлого и возвышенного. Но первая неделя нового года диктует совсем иную информационную повестку. Внимание мировой общественности приковано к не чужому для нас Казахстану. Страна постепенно приходит в себя после тотального хаоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В результате беспорядков больше 2 000 человек в разных регионах обратились за медицинской помощью. К сожалению, не обошлось без жертв – это 164 человека. Есть погибшие среди мирного населения. И что самое ужасное, в их числе дети. Страшная новость этого дня: в Алматы во время обстрела машины неизвестными убита четырехлетняя девочка.

После такого даже не хочется озвучивать потери материальные. Разве может что-то быть дороже человеческой жизни? Задержанные протестующие признаются: их точно не волновала цена на газ. Да и не боролись за светлое будущее. Тем более что среди них оказалось много иностранцев. Цена вопроса – 200 долларов. Столько предлагали за участие в бунте. Впрочем, обо все по порядку.

Эти кадры из Казахстана в первые дни нового года заполнили все мировое медиапространство. Протесты, которые начались из-за повышения цен на газ, буквально за сутки переросли в настоящую гражданскую войну. Вечером 4 января произошли первые столкновения митингующих с силовиками. Сразу же после этого президент Токаев отправляет в отставку правительство. А через несколько часов агрессивная толпа начинает рушить и сжигать все на своем пути.

Больше всего под протестные настроения попадает Алматы. К вечеру 5 января здесь полностью разгромлены десятки административных зданий, в том числе местный акимат и аэропорт. Мародеры напали на офисы пяти телеканалов, разграблены магазины и банки. Общая сумма ущерба, по приблизительным подсчетам, около 215 миллионов долларов. В ходе беспорядков пострадали более 1 000 человек, убиты 16 полицейских и двое военных. Но самое страшное, что среди погибших двое детей, еще трое серьезно пострадали в результате обстрелов. В городах продолжает действовать режим ЧП и комендантский час. В столице Казахстана ситуация относительно спокойная, но административные здания в Нур-Султане находятся под усиленной охраной.

Еден Сайденов, комендант Нур-Султана:

Проводятся мероприятия по обеспечению правопорядка. В столице сегодня оперативная обстановка стабильная. На въездах в Нур-Султан установлено шесть блокпостов. С введением комендантского часа с 23:00 до 07:00 в городе передвижение в пешем порядке, а также и в транспортном запрещено. Все эти проводимые мероприятия направлены на обеспечение правопорядка, защиту безопасности граждан.

Вечером 5 января президент Казахстана обращается в ОДКБ за помощью в борьбе с террористами. Сложившуюся ситуацию Токаев описывает как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа. По приблизительным оценкам военных аналитиков, число боевиков в стране может составлять 50 тысяч. Основные задачи миротворцев – охрана государственных и военных объектов и оказание содействия местным силам правопорядка.

Сейчас в стране продолжается зачистка городов от террористов. Задержаны уже более 5 000 человек. С теми, кто оказывает силовикам сопротивление, никто не церемонится – огонь на поражение. Накануне президент Токаев заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. По его словам, только Алматы выдержал шесть волн террористических атак, при этом многие боевики говорили на иностранных языках. Очевидно, что властям еще предстоит серьезнейший разбор полетов. Ведь кому-то было выгодно проспать и подпольную организацию терактов, и подготовку самих боевиков.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость. Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или фейки и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться Комитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура.

В пятницу, 7 января, экс-советник Нурсултана Назарбаева заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Все происходящее в стране он охарактеризовал как попытку госпереворота. А на следующий день задержали бывшего председателя Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова. За госизмену ему грозит до 15 лет лишения свободы. ​«Об этом молчали». Экс-советник Назарбаева рассказал о секретных тренировочных лагерях в Казахстане.

О том, на каких условиях участники протестов соглашались брать в руки оружие и крушить, например, Алматы, они сейчас рассказывают на камеру. Видимо, в надежде на снисхождение. Вот один из задержанных, к слову, кыргызстанец, заявляет, что некие люди предложили ему поучаствовать в митинге за 200 долларов. Сам он джазовый музыкант. Читайте здесь.

Судя по всему, таких случайных «боевиков» в ближайшее время будет немало. Подобные откровения таких же «мирных» – естественно, в кавычках – протестующих Беларусь насмотрелась после событий в августе 2020-го. Те же методы, лозунги и методички. Только у нас обошлось без предателей, а потому раскачать страну не удалось. Чего не скажешь про Казахстан. От погромов и неудобств здесь устали и мирные люди. Во многих городах проходят протесты уже против самих протестующих. Горожане недовольны тем, что провокаторы перекрывают дороги и мешают нормальной жизни. Чтобы противостоять новым митингам, даже формируются народные дружины. ​Глава народной дружины в Казахстане: «Мы против мародеров, против этой розни. В нашей стране должен быть мир». Подробности тут.