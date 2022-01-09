Джазовый музыкант участвовал в протестах в Казахстане. Сколько ему заплатили и что теперь он говорит об этом?

Новости Казахстана. Казахстан постепенно приходит в себя после тотального хаоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В результате беспорядков больше 2 000 человек в разных регионах обратились за медицинской помощью. К сожалению, не обошлось без жертв – это 164 человека. Есть погибшие среди мирного населения. И что самое страшное, в их числе дети.

О том, на каких условиях участники протестов соглашались брать в руки оружие и крушить, например, Алматы, они сейчас рассказывают на камеру. Видимо, в надежде на снисхождение. Вот один из задержанных, к слову, кыргызстанец, заявляет, что некие люди предложили ему поучаствовать в митинге за 200 долларов. Сам он джазовый музыкант. По информации силовиков, часто гастролировал в Алматы. Например, как раз накануне Нового года он был приглашен на очередные концерты.