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Джазовый музыкант участвовал в протестах в Казахстане. Сколько ему заплатили и что теперь он говорит об этом?

09 января 2022 18:08
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Новости Казахстана. Казахстан постепенно приходит в себя после тотального хаоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В результате беспорядков больше 2 000 человек в разных регионах обратились за медицинской помощью. К сожалению, не обошлось без жертв – это 164 человека. Есть погибшие среди мирного населения. И что самое страшное, в их числе дети.  

О том, на каких условиях участники протестов соглашались брать в руки оружие и крушить, например, Алматы, они сейчас рассказывают на камеру. Видимо, в надежде на снисхождение. Вот один из задержанных, к слову, кыргызстанец, заявляет, что некие люди предложили ему поучаствовать в митинге за 200 долларов. Сам он джазовый музыкант. По информации силовиков, часто гастролировал в Алматы. Например, как раз накануне Нового года он был приглашен на очередные концерты.  

Джазовый музыкант участвовал в протестах в Казахстане. Сколько ему заплатили и что теперь он говорит об этом?-1

1-го числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане – согласился. Они купили мне билет. 2-го числа я прилетел в Алматы. Меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался. Вернулся в квартиру. Переночевал. А на следующий день решил поехать домой, и меня задержали.  

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# Протесты в Казахстане # Илона Волынец # Фотофакт

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