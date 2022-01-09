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Папа Римский призвал к урегулированию ситуации в Казахстане через диалог

09 января 2022 13:51
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Папа Римский Франциск призвал к урегулированию ситуации в Казахстане через диалог. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди. Он также сказал, что просит у Богоматери мира и защиты для народа Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Папа Римский призвал к урегулированию ситуации в Казахстане через диалог-1

Я с прискорбием узнал, что во время акций протеста, которые произошли в последние дни в Казахстане, есть жертвы. Я молюсь за них и за их семьи и надеюсь, что социальная гармония будет восстановлена как можно скорее через поиск диалога, справедливости и общего блага.  

Папа Римский призвал к урегулированию ситуации в Казахстане через диалог-4

Папа Римский призвал к урегулированию ситуации в Казахстане через диалог-6

К слову, христиане римско-католического вероисповедания празднуют Крещение Господне. В костелах всего мира служат благодарственные молебны.  

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# Протесты в Казахстане # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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