Папа Римский призвал к урегулированию ситуации в Казахстане через диалог

Папа Римский Франциск призвал к урегулированию ситуации в Казахстане через диалог. Об этом понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди. Он также сказал, что просит у Богоматери мира и защиты для народа Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я с прискорбием узнал, что во время акций протеста, которые произошли в последние дни в Казахстане, есть жертвы. Я молюсь за них и за их семьи и надеюсь, что социальная гармония будет восстановлена как можно скорее через поиск диалога, справедливости и общего блага.