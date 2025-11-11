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5 человек ранены в результате стрельбы возле супермаркета в Сан-Франциско

11 ноября 2025 07:07
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Пять человек ранены в результате стрельбы на парковке возле одного из супермаркетов в Сан-Франциско, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, четверо из них – подростки. Двое – в критическом состоянии. ЧП случилось вечером, когда в торговом центре было множество посетителей. Возникла паника, люди прятались за прилавками и в подсобных помещениях. Те, кто оказался на улице, скрывались за деревьями. Полиция ведет поиск подозреваемых. Как отмечают СМИ, район, где произошла стрельба, считался благополучным.

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# Стрельба в США # Стрельба

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