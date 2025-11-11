5 человек ранены в результате стрельбы возле супермаркета в Сан-Франциско

Пять человек ранены в результате стрельбы на парковке возле одного из супермаркетов в Сан-Франциско, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, четверо из них – подростки. Двое – в критическом состоянии. ЧП случилось вечером, когда в торговом центре было множество посетителей. Возникла паника, люди прятались за прилавками и в подсобных помещениях. Те, кто оказался на улице, скрывались за деревьями. Полиция ведет поиск подозреваемых. Как отмечают СМИ, район, где произошла стрельба, считался благополучным.