Снегопад и гололедица привели к транспортному коллапсу в ЕС

Из-за сильного снегопада и обледенения аэропорты и транспортные системы по всей Европе работают с перебоями. Об этом пишет ТАСС.

В амстердамском аэропорту Схипхол было отменено более 2 000 рейсов, а в Германии, Бельгии и Франции отмечаются задержки.

Во Франции и Нидерландах был объявлен оранжевый уровень опасности, а в Париже введены ограничения на движение транспорта.

Министр транспорта Франции рассказал об отмене 110 рейсов и образовании многокилометровых пробок из-за снегопада; шесть человек погибли на дорогах.

В Нидерландах власти советуют воздержаться от поездок, а школы в провинции Фрисландия остаются закрытыми.

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