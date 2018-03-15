Сотни поклонников простились с Олегом Табаковым в Москве. Репортаж из соцсетей

Новости России. 15 марта прошла церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым.

Легендарного актера не стало 12 марта. Табаков скончался на 83 году жизни. Актера, режиссера и художественного руководителя МХТ и «Табакерки» провожали в последний путь его близкие, друзья, ученики и сотни поклонников.

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Прощание с актером проходит на основной сцене МХТ, а у главного входа на экране демонстрируют любимые роли в исполнении Табакова.

Проститься с Олегом Павловичем пришли Михаил Боярский, Владимир Машков, Владимир Путин, Эдгард Запашный, Сергей Гармаш и Сергей Собянин.

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