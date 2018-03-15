Сотни поклонников простились с Олегом Табаковым в Москве. Репортаж из соцсетей
Новости России. 15 марта прошла церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым.
Легендарного актера не стало 12 марта. Табаков скончался на 83 году жизни. Актера, режиссера и художественного руководителя МХТ и «Табакерки» провожали в последний путь его близкие, друзья, ученики и сотни поклонников.
Сын Олега Табакова опубликовал фото с отцом
Прощание с актером проходит на основной сцене МХТ, а у главного входа на экране демонстрируют любимые роли в исполнении Табакова.
Проститься с Олегом Павловичем пришли Михаил Боярский, Владимир Машков, Владимир Путин, Эдгард Запашный, Сергей Гармаш и Сергей Собянин.
«Никуда вы не ушли, Олег Палыч… Тут, с нами». Коллеги и поклонники скорбят о смерти Табакова
Фото: instagram.com/nastidanilova
Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Мы собрали воспоминания поклонников актера о его таланте и незабываемых ролях.
«Ушёл из жизни великий актёр, любимейший народом О.Табаков. Мы все скорбим с этой утратой. Ему одному из немногих, может быть, даже единственному, был поставлен памятник ещё при жизни – года два назад в честь 80-летия у нас в Саратове рядом с Театром оперы и балета. Вчера вечером сфотографировал этот памятник – у подножия скульптуры молодого Олега Павловича лежат цветы, на шее повязан спартаковский шарф, а справа и чуть сзади за этим наблюдает жизнерадостная скульптура кота Матроскина, который навечно ассоциируется с Олегом Павловичем. В памяти у каждого останется свой Табаков, в какой-то кино- или театральной роли, возможно, кому-то повезло пообщаться с ним в жизни. Но то, что мы его не сможем забыть, факт. Светлая память великому актёру».
Фото: instagram.com/deepcheek
Лучшие роли Олега Табакова (читать далее).
«Сегодня — пустота... ». Фото: instagram.com/alexander_fedyukin
Фото: instagram.com/alexander_fedyukin
Фото: instagram.com/o.pilyavina
Фото: instagram.com/o.pilyavina
Фото: instagram.com/o.pilyavina