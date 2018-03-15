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Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров

15 марта 2018 10:05
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Новости Италии. Натуральному меху – нет. Модный дом Versace отказался от использования натурального меха животных для создания одежды и аксессуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров-1

Об этом глава итальянского бренда заявила в интервью одному из журналов. Эту тенденцию поддержали уже многие модные дома. С материалами животного происхождения больше не работают Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.

Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров-3

Кроме того, в начале года власти Норвегии решили с 2025 года запретить фермы по выращиванию лисиц и норок для меховой промышленности.

Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров-5

Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров-7

Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров-9

Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров-11

# Фотофакт # Мировая мода

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