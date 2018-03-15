Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров

Новости Италии. Натуральному меху – нет. Модный дом Versace отказался от использования натурального меха животных для создания одежды и аксессуаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава итальянского бренда заявила в интервью одному из журналов. Эту тенденцию поддержали уже многие модные дома. С материалами животного происхождения больше не работают Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.