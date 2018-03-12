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Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра

12 марта 2018 18:47
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Новости России. Печальные новости пришли 12 марта из Москвы. На 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался великий актер и режиссер Олег Табаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -1

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -3

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -5

Творческий путь народного артиста СССР начался еще со студенческой скамьи. Именно в это время он дебютировал в кино, играл в многочисленных театральных постановках. Всего на его счету более 120 киноработ и около 100 в театре. Большинство фильмов с его участием стали классикой кинематографа: «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов».

«Никуда вы не ушли, Олег Палыч… Тут, с нами». Коллеги и поклонники скорбят о смерти Табакова 

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -8

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -10

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -12

Озвучил артист и полюбившихся персонажей мультфильмов. Его голосом говорят герои таких анимационных картин как «Бобик в гостях у Барбоса», «Каникулы в Простоквашино», «Ежик плюс черепаха». До последних дней Олег Табаков руководил сразу двумя театрами – Московским художественным имени Чехова и, основанным им же самим, театром «Табакерка».

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -15

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -17

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -19

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -21

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -23

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -25

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -27

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -29

Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра -31

# Фотофакт # Некролог

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