Не стало Олега Табакова. Лучшие роли великого актёра

Новости России. Печальные новости пришли 12 марта из Москвы. На 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался великий актер и режиссер Олег Табаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческий путь народного артиста СССР начался еще со студенческой скамьи. Именно в это время он дебютировал в кино, играл в многочисленных театральных постановках. Всего на его счету более 120 киноработ и около 100 в театре. Большинство фильмов с его участием стали классикой кинематографа: «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов».