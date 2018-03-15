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Более 170 слитков золота высыпались из грузового самолета Ан-12 на взлётно-посадочную полосу Якутска

15 марта 2018 12:21
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Новости России. Забавный инцидент произошел в Якутске. Более 170 слитков золота высыпались из грузового самолета Ан-12 при вылете из аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 170 слитков золота высыпались из грузового самолета Ан-12 на взлётно-посадочную полосу Якутска -1

Сообщается, что воздушным потоком у судна сорвало створку люка. В результате, на взлетно-посадочную полосу посыпались слитки из золота и платины. Экипаж принял решение садиться в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.

Более 170 слитков золота высыпались из грузового самолета Ан-12 на взлётно-посадочную полосу Якутска -3

На борту воздушного судна находилось около 10 тонн драгоценных металлов. Большую часть этого груза сейчас пытаются собрать сотрудники воздушной гавани.

# Фотофакт # Драгоценности

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