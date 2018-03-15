Более 170 слитков золота высыпались из грузового самолета Ан-12 на взлётно-посадочную полосу Якутска

Новости России. Забавный инцидент произошел в Якутске. Более 170 слитков золота высыпались из грузового самолета Ан-12 при вылете из аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что воздушным потоком у судна сорвало створку люка. В результате, на взлетно-посадочную полосу посыпались слитки из золота и платины. Экипаж принял решение садиться в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.