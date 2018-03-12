Сын Олега Табакова опубликовал фото с отцом

Новости России. Сын Олега Табакова – Павел – опубликовал фото с отцом в социальных сетях и попросил, чтобы его не беспокоили в связи с трагедией, произошедшей в его семье.

22-летний Павел Табаков написал «без звонков».

Певец Филипп Киркоров выразил свои соболезнования семье актера. «Мои самые глубокие соболезнования семье, Марине Зудиной, детям!! Паша, Антон!! Держитесь!!! Вся страна скорбит!!! Это невосполнимая потеря...»