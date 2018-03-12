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Сын Олега Табакова опубликовал фото с отцом

12 марта 2018 14:51
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Новости России. Сын Олега Табакова – Павел – опубликовал фото с отцом в социальных сетях и попросил, чтобы его не беспокоили в связи с трагедией, произошедшей в его семье.

22-летний Павел Табаков написал «без звонков».

Певец Филипп Киркоров выразил свои соболезнования семье актера. «Мои самые глубокие соболезнования семье, Марине Зудиной, детям!! Паша, Антон!! Держитесь!!! Вся страна скорбит!!! Это невосполнимая потеря...»

Сын Олега Табакова опубликовал фото с отцом-1

Фото: instagram.com/tabakov_pavel

Исполнитель отметил, что уходят лучшие и единственные один за одним.

Филипп Киркоров:
Уходят, уходят один за другим!! ЛУЧШИЕ!!! ЕДИНСТВЕННЫЕ!! ГЕНИАЛЬНЫЕ АКТЕРЫ И ЛИЧНОСТИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, на ИСКУССТВЕ которых мы росли, учились, стремились быть похожими на них и просто хотя бы смотреть и восхищаться!! Спасибо Вам, Олег Павлович, за Ваше бесценное искусство и вклад... Вечная память...

Напомним, что 12 марта стало известно о смерти народного артиста СССР Олега Табакова. Ему было 82 года. Актер в ноябре 2017 года Табаков был госпитализирован.

Сам Олег Табаков отметил, что «болен» (читать далее).

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Павел Табаков

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