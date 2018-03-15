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Жители Румынии страдают от масштабного наводнения

15 марта 2018 10:00
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Новости Пакистана. Не менее 9 человек стали жертвами взрыва в окрестностях пакистанского Лахора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Румынии страдают от масштабного наводнения -1

Среди погибших 5 сотрудников полиции. По словам очевидцев, атака была совершена, когда на одном из КПП проходила смена караула. Различные ранения получили свыше двух десятков человек.

Жители Румынии страдают от масштабного наводнения -3

По мнению правоохранителей, целью нападавших были силовики. Каким образом был произведен подрыв – пока неизвестно. Речь может идти о самодельной мине, заложенной у пропускного пункта, или о самоподрыве смертника.

Жители Румынии страдают от масштабного наводнения -5

 

# Наводнение # Фотофакт

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