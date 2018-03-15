Жители Румынии страдают от масштабного наводнения

Новости Пакистана. Не менее 9 человек стали жертвами взрыва в окрестностях пакистанского Лахора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди погибших 5 сотрудников полиции. По словам очевидцев, атака была совершена, когда на одном из КПП проходила смена караула. Различные ранения получили свыше двух десятков человек.