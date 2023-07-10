Сооснователь крупнейшей в США компании по доставке еды сам разносит заказы. И вот почему

Новости США. Узнать в этом человеке сооснователя крупнейшей в США компании по доставке еды сложно. Но его это мало волнует. Энди Фан – большой начальник и серьезный человек. Но раз в месяц он примеряет на себя роль курьера: забирает еду из ресторанов и доставляет ее клиентам. Это помогает ему увидеть недочеты в работе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в приложении.