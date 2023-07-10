Сооснователь крупнейшей в США компании по доставке еды сам разносит заказы. И вот почему
Новости США. Узнать в этом человеке сооснователя крупнейшей в США компании по доставке еды сложно. Но его это мало волнует. Энди Фан – большой начальник и серьезный человек. Но раз в месяц он примеряет на себя роль курьера: забирает еду из ресторанов и доставляет ее клиентам. Это помогает ему увидеть недочеты в работе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в приложении.
Энди Фан, сооснователь компании по доставке еды:
Это своего рода привычка, я стараюсь делать это ежемесячно. Думаю, мне это просто нравится.
По словам Энди, основываясь на своем реальном опыте, он уже внес много исправлений в приложение. Менеджеры высшего звена также должны заниматься такой работой. Тысячи сотрудников компании в США, Канаде и Австралии обязаны совершить не менее четырех доставок в год.