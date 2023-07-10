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Сооснователь крупнейшей в США компании по доставке еды сам разносит заказы. И вот почему

10 июля 2023 09:45
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Новости США. Узнать в этом человеке сооснователя крупнейшей в США компании по доставке еды сложно. Но его это мало волнует. Энди Фан – большой начальник и серьезный человек. Но раз в месяц он примеряет на себя роль курьера: забирает еду из ресторанов и доставляет ее клиентам. Это помогает ему увидеть недочеты в работе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в приложении.

Сооснователь крупнейшей в США компании по доставке еды сам разносит заказы. И вот почему-1

Энди Фан, сооснователь компании по доставке еды:
Это своего рода привычка, я стараюсь делать это ежемесячно. Думаю, мне это просто нравится.

Сооснователь крупнейшей в США компании по доставке еды сам разносит заказы. И вот почему-4

По словам Энди, основываясь на своем реальном опыте, он уже внес много исправлений в приложение. Менеджеры высшего звена также должны заниматься такой работой. Тысячи сотрудников компании в США, Канаде и Австралии обязаны совершить не менее четырех доставок в год.

# Профессии # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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