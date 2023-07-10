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Социального робота создали в Швейцарии. Надин будет помогать пожилым людям

10 июля 2023 09:43
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Новости Швейцарии. Помогать пожилым людям – задача этого робота. Разработчики так и назвали его – социальный. Зовут помощника, точнее – помощницу, Надин. Она обладает искусственным интеллектом и может повторять человеческие жесты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социального робота создали в Швейцарии. Надин будет помогать пожилым людям-1

По словам экспертов, в перспективе Надин может оказаться эффективнее, чем сиделки, ведь ей не нужен перерыв и выходные, а следовательно, присматривать за пожилым человеком робот сможет 24/7.

Социального робота создали в Швейцарии. Надин будет помогать пожилым людям-4

Я считаю, что роботы могут быть очень полезны. Они могут обеспечить уход за пожилыми людьми, помогать в выполнении повседневных задач и оказывать эмоциональную поддержку. У меня уже был отличный опыт общения, и мне нравилось заниматься с пожилыми людьми и помогать им с проблемами.

Социального робота создали в Швейцарии. Надин будет помогать пожилым людям-7

В мире накаляется глобальная конкуренция за медсестер, особенно после пандемии, и некоторые страны испытывают кадровый кризис. Проблема не редкость в домах престарелых. Поэтому появление таких роботов очень своевременно.

# Роботы # Марина Кишкурно # Новости Швейцарии # Фотофакт

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