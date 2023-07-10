Социального робота создали в Швейцарии. Надин будет помогать пожилым людям

Новости Швейцарии. Помогать пожилым людям – задача этого робота. Разработчики так и назвали его – социальный. Зовут помощника, точнее – помощницу, Надин. Она обладает искусственным интеллектом и может повторять человеческие жесты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, в перспективе Надин может оказаться эффективнее, чем сиделки, ведь ей не нужен перерыв и выходные, а следовательно, присматривать за пожилым человеком робот сможет 24/7.

Я считаю, что роботы могут быть очень полезны. Они могут обеспечить уход за пожилыми людьми, помогать в выполнении повседневных задач и оказывать эмоциональную поддержку. У меня уже был отличный опыт общения, и мне нравилось заниматься с пожилыми людьми и помогать им с проблемами.