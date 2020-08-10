Сооронбай Жээнбеков: богатый опыт и профессионализм белорусского лидера будут и в дальнейшем способствовать повышению благосостояния народа

Новости Беларуси. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, поздравляя Александра Лукашенко, подчеркнул, что богатый опыт и профессионализм белорусского лидера будут и в дальнейшем способствовать повышению благосостояния народа, обеспечат высокий уровень политического и экономического развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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