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Сооронбай Жээнбеков: богатый опыт и профессионализм белорусского лидера будут и в дальнейшем способствовать повышению благосостояния народа

10 августа 2020 18:28
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Новости Беларуси. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, поздравляя Александра Лукашенко, подчеркнул, что богатый опыт и профессионализм белорусского лидера будут и в дальнейшем способствовать повышению благосостояния народа, обеспечат высокий уровень политического и экономического развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Сооронбай Жээнбеков

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