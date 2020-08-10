С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин

Новости Беларуси. С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.