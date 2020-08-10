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С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин

10 августа 2020 10:13
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Новости Беларуси. С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси.     

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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