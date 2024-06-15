В Швейцарии проходит саммит по Украине. Несмотря на его миротворческую миссию, так было заявлено, обсуждения ключевого вопроса – прекращение военных действий – не предвидится. Наоборот, Запад готовит для Киева очередные транши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении Украине полутора миллиардов долларов. Часть средств будет предоставлена агентством по международному развитию, но более половины от суммы направлено госдепом на восстановление объектов безопасности. Игнорируя массовое недовольство местных жителей, Вашингтон в очередной раз решил лоббировать украинские интересы. На фоне грядущих президентских выборов демократы стали стремительно терять поддержку. Американская экономика сдает лидирующие позиции, что постепенно подводит к краху финансового сектора страны.