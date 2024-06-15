Во Франции проходят протесты против ультраправых партий

В Лионе несколько тысяч человек вышли на улицы, требуя остановить возрождения фашизма в стране. Французы опасаются, что их проникновение в законодательные органы уничтожит демократию, усилит расистские настроения. Мирное шествие быстро переросло в беспорядки и бойню с полицией. В правоохранителей полетели зажженные фаеры, камни и бутылки. Те в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Демонстранты стали возводить импровизированные баррикады и поджигали мусорные баки и машины. Уличные бои длились несколько часов. Однако демонстранты сдаваться не собираются. В эти выходные во Франции запланировано более 200 акций протеста. Одна из крупнейших сегодня пройдет в Париже. Там, по словам ее организаторов, на улицы выйдут до полумиллиона человек. Для обеспечения порядка власти намерены привлечь более 20 тысяч полицейских.